Segundo afirma o professor Juan Francisco Marco do Centro de Ciência do Esporte e Alta Performance da Espanha, não tomar banho após os exercícios físicos pode ser prejudicial à saúde, e não só por causa da higiene.

Em entrevista à BBC Mundo, ele lista alguns hábitos que podem melhorar o desempenho e a saúde:

1. Após atividade física intensa o banho pode beneficiar o organismo, pois estimula a circulação sanguínea, fortalece a pele e ajuda a lipólise, processo metabólico que queima a gordura. O ideal é que o banho seja frio para acelerar o metabolismo.

2. Não ficar muito tempo no sofá, mesmo após os exercícios, é uma dica para anular o efeito negativo causado por este hábito. O ideal é manter um mínimo de atividade após os exercícios para o corpo desacelerar gradativamente.

.3 Não se agasalhar também um hábito que prejudica a saúde física. Muita gente deixa de se agasalhar quando sente calor por causa dos exercícios, mas isso pode afetar o organismo, que terá que trabalhar para se recuperar do esforço e pode dar sinais de baixa defesa para combater contaminações ou doenças.

4. Não se hidratar é um dos principais pecados de quem pratica atividades físicas, principalmente depois da prática. É possível fazer uma bebida isotônica em casa com 750 mililitros de água, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de açúcar mascavo e o suco de uma laranja ou um limão para dar sabor.

5.Também é preciso se alimentar corretamente para recarregar os depósitos de gordura e repôr as energias e proteínas. A dica é o consumo de proteínas de rápida absorção como o atum e a soja.

6. Fumar depois do exercício também é um dos grandes vilões, já que após a prática o sistema respiratório está mais aberto a absorver facilmente as toxinas do cigarro.

7. Se alongar após a atividade física ajuda o corpo a recuperar a calma, relaxar os músculos e estabilizar o sistema cardiorrespiratório.

