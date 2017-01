DE O TEMPO



Experiências emocionais podem induzir por um longo período estados fisiológicos e internos do cérebro, segundo um estudo da Universidade de Nova York, nos EUA. A “ressaca” emocional influencia a forma como lidamos com experiências futuras.

“O modo como lembramos de eventos não é apenas uma consequência de nossa experiência do mundo exterior. Devemos considerar também a influência de nosso estado interno”, explica Lila Davachi, autora principal do estudo, publicado na revista “Nature Neuroscience”. “A emoção é um estado mental”, acrescenta.

A pesquisa mostra como nossa cognição é influenciável por experiências anteriores e que o estágio emocional do cérebro pode persistir por um longo período. Diversos estudos já demonstraram que as experiências emocionais são mais lembradas do que aquelas que não produzem emoções.

No entanto, os cientistas que assinam a nova pesquisa mostram que os momentos “não emocionais” seguintes aos emocionais também são muito lembrados em testes.

O levantamento usou uma série de imagens que continham um contexto emocional e que estimulavam uma reação. Aproximadamente dez ou 30 minutos depois, um grupo viu uma sequência de cenas comuns, que não contavam com carga emocional. Para outro grupo, a ordem foi inversa.

Os resultados mostraram que os indivíduos expostos primeiro aos cenários estimulantes tiveram uma melhor recuperação no longo prazo das imagens neutras.

