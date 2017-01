DE O TEMPO



Unido. Bebidas diet costumam ser vistas como alternativas mais saudáveis do que as açucaradas, mas não há, na ciência, evidência de que isso seja verdade. Essa foi a conclusão de um estudo publicado nesta semana no periódico “PLOS Medicine”, com autores ingleses do Imperial College London e brasileiros, das universidades de São Paulo (USP) e de Pelotas (UFPel).



Os pesquisadores, em meio a uma revisão de estudos anteriores sobre o assunto, alertam que a falsa impressão pode ter origem em estratégias de marketing das grandes empresas do ramo e leva a uma regulação fraca por parte dos governos em comparação com o controle de bebidas com açúcar.



A análise se concentrou no impacto de bebidas como refrigerantes, sucos e chás gelados no ganho de peso e na obesidade. Além de não terem sido encontradas evidências de que as bebidas adoçadas artificialmente seriam mais saudáveis, os pesquisadores apontaram para uma falta de estudos sobre os efeitos desses produtos para a saúde no longo prazo. Por isso, eles alertam: “Bebidas adoçadas artificialmente não devem ser promovidas como parte de uma dieta saudável”.



Além dos danos à saúde, os autores apontaram também para os danos dos produtos ao meio ambiente – até 300 litros de água são necessários para a produção de uma garrafa plástica de meio litro.

