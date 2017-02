DE O TEMPO



Hambúrgueres, batatas fritas, tacos e doces vêm embrulhados em papel à prova de gordura e caixas que, muitas vezes, contêm produtos químicos antiaderentes que podem passar para os alimentos. Esse alerta foi feito nesta semana por pesquisadores norte-americanos. O estudo, publicado na revista científica “Environmental Science and Technology Letters”, testou mais de 400 amostras de 27 redes de fast-food nos EUA.



Quase metade dos embrulhos de papel e 20% das amostras de papel-cartão – como caixas de batatas fritas e pizza – continham flúor, um marcador para produtos químicos altamente fluorados usados em tapetes resistentes a manchas, utensílios de cozinha antiaderentes e roupas impermeáveis.



O estudo não demonstrou qualquer dano específico à saúde humana decorrente da exposição a esses produtos químicos – conhecidos como substâncias PFAS – em embalagens de alimentos. Mas os pesquisadores alertaram que a exposição a alguns PFAS está associada com câncer, desordem da tireoide, supressão imune, baixo peso ao nascer e diminuição da fertilidade.



“As crianças estão especialmente em risco de efeitos sobre a saúde, porque seus corpos em desenvolvimento são mais vulneráveis a produtos químicos tóxicos”, disse a autora principal do estudo, Laurel Schaider, química ambiental no Instituto Silent Spring.



Seis das amostras continham um PFAS de cadeia longa chamado ácido perfluorooctanoico (PFOA), ou C8, apesar de um alerta já ter sido feito no país em 2

