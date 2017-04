DE O TEMPO



O estudo, realizado na Universidade George Mason, na Virginia, Estados Unidos, revelou os perigos existentes nessa prática. A intensidade sonora durante essas aulas pode atingir um nível preocupante para a saúde auditiva de alunos e professores, que podem, já a curto prazo, sentir zumbido nos ouvidos e, ao longo dos anos, ter uma perda auditiva cada vez mais severa se continuarem a frequentar esses ambientes ruidosos.



De acordo com o otorrinolaringologista Eduardo Machado, um dos diretores da Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia, quanto maior a frequência em lugares com som alto, maiores os perigos à audição. “Cada vez que o volume ultrapassa o valor considerado máximo (80 dB) aumenta o risco de se ter lesões na cóclea – local dentro da orelha responsável pela audição. Isso pode acontecer porque o impacto causado pelas ondas sonoras nessa região acaba sendo mais forte do que o necessário. O perigo, nesse caso, existe para os alunos e pode ser maior para os professores, já que eles permanecem expostos nesses locais por muito mais tempo”, explica o médico.



Segundo Machado, o período de exposição, caso o ambiente ofereça decibéis acima do adequado, é de, no máximo, entre 30 minutos e uma hora por dia, mas deve ser limitada a três a quatro vezes na semana.



Outro perigo. Recorrer ao fone de ouvido também oferece riscos. “O fone de ouvido não se torna um vilão se a pessoa tomar alguns cuidados. Escolher um modelo que seja avaliado e liberado pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), que, geralmente, possui um limitador de volume para impedir abusos sonoros”, diz.



Machado finaliza, apontando que outro exemplo de cuidado é estar atento à altura do som: se tiver alguém ao lado e a pessoa conseguir ouvir o que sai dos fones, o sinal de alerta deve ser emitido. “Não é preciso exagerar, dá para ouvir música e sentir prazer. O bom senso continua sendo o principal”, afirma o médico.

Ouvido pode ter danos irreversíveis

A exposição frequente à música alta pode levar a vários tipos de lesão no ouvido, segundo o otorrinolaringologista Eduardo Machado. Os três tipos mais comuns são: perda auditiva de condução, perda auditiva neurossensorial e perda auditiva mista.



Quando possível, o tratamento inclui uso de aparelho auditivo ou cirurgia. Mas há casos, como o da perda neurossensorial, que podem ser irreversíveis. Geralmente, essa lesão é causada pela lesão das células ciliadas da cóclea (responsável pela audição).

Sinais. São sinais da perda de audição zumbido, tontura, sensação de ouvido tampado, dor de cabeça e dificuldade de concentração, diz o médico Eduardo Machado.

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/sa%C3%BAde-e-ci%C3%AAncia/som-alto-na-academia-traz-risco-para-audi%C3%A7%C3%A3o-de-frequentadores-1.1459125