Por trás das telas, o perigo. Os casos de pornografia infantil dominam as denúncias de crime na internet feitas no Brasil, segundo os levantamentos periódicos da Safernet, ONG que luta contra crimes virtuais. Dados das companhias de tecnologia americanas também mostram que o Brasil está entre os países com maior incidência de denúncias por divulgação de imagens de pornografia infantil, ao lado de Estados Unidos, México, Índia, Indonésia e Tailândia. Estima-se que mais de 1 milhão de imagens de pornografia infantil circulem via web no mundo.



No entanto, apenas um quarto (26%) dos pais usa um software de controle específico para limitar a atividade de seus filhos online, de acordo com o estudo da Kaspersky Lab. Outro agravante é que, entre os pais que não utilizam recursos de controle, um quinto (21%) acredita ser melhor que as crianças aprendam sozinhas como usar a internet com segurança. Ainda de acordo com a pesquisa, 41% das crianças foram expostas a ameaças online no período de 12 meses anterior ao estudo.



A turismóloga Erica Abreu, 37, conta que a filha Anna, 5, tem uso restrito aos aplicativos nos eletrônicos dela. “O aparelho foi cadastrado com perfil de criança, usamos os recursos de restrição da fabricante, o bloqueio de tela para ela não mudar de aplicativo, e só tem instalado o YouTube Kids – o que reduz as possibilidades de elas conseguir assistir a vídeos indevidos”, diz.



No aparelho dos pais, a mãe conta que a filha só tem acesso aos aplicativos de gibis e de livros para incentivar a leitura da filha. “Em casa, ela vê pouca televisão, e o acesso às mídias digitais e aos eletrônicos é bem restrito por conta da idade. Tentamos proporcionar outras experiências para ela”, afirma Erica.



Recursos. Para tentar minimizar os riscos que hoje existem mesmo sem que os filhos saiam de casa, a empresa de segurança cibernética desenvolveu o Kaspersky Safe Kids, uma solução que permite que os pais administrem o que os filhos veem e acessam online em todos os dispositivos, além de mostrar com segurança o que é perigoso ou inapropriado online. “O objetivo não é bloquear ou evitar o que a criança e o filho estejam acessando, mas dar visibilidade para os pais ao que eles estão fazendo”, explica o analista de segurança da Kaspersky Lab, Thiago Marques.



O programa, que já tem mais de 200 mil usuários pelo mundo, conta com recursos de gestão do tempo para especificar os limites dos períodos em que se pode utilizar um dispositivo, restrição no uso de aplicativos que impeçam que crianças abram ou instalem programas de acordo com idade ou categoria, monitoramento de atividade no Facebook e até de localização, que permite que os pais saibam onde seu filho está em um determinado momento. Marques reconhece ainda que todos esses recursos “não tiram a necessidade dos pais de controlar, conversar e saber como está sendo o uso”.



Nilton Cazzaniga Jr. é diretor da Quartzo Software, que administra o programa InterApp Control – outra ferramenta de controle e monitoramento –, que já tem mais de 2 milhões de downloads.



“Além de leve, rápido e muito fácil de usar, tem uma versão totalmente grátis para uso doméstico. Há outra versão, paga, com mais recursos, para uso em empresas. O software é instalado nos computadores que se quer controlar e em questão de segundos permite bloquear Facebook, Twitter, Skype e qualquer outro site ou programa impróprio, à critério do administrador do sistema”, explica.



Ele próprio usa a ferramenta para controle dos seus filhos de 7 e 21 anos. “Em casa, é uma ferramenta indispensável para os pais poderem acompanhar e disciplinar a vida digital dos filhos.



Entre outros recursos, permite limitar o tempo que as crianças permanecem conectadas e monitorar tudo que elas acessam e digitam no computador, ajudando inclusive a detectar e evitar casos de assédio e pedofilia online”, afirma Cazzaniga.

