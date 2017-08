de o DIA



Joey Bada$$, que já se intitulou "pouco ortodoxo" parece não ter aceitado o conhecimento geral e de maneira voluntária observou sem proteção o eclipse total do Sol nos Estados Unidos na terça-feira.

O desafio acabou se revelando uma má ideia, e o rapper cancelou três apresentações a partir desta quarta, além de se queixar no Twitter de problemas na vista.

"Este não é o primeiro eclipse solar e tenho certeza de que nossos ancestrais não tinham óculos elaborados. Também tenho certeza que não ficaram cegos", tuitou o rapper quando decidiu desafiar as recomendações. mais tarde, o rapper voltou a comentar na rede social, escrevendo "vendo em dobro".

Eclipse

Observadores do céu ficaram fascinados em todo os Estados Unidos, nesta segunda-feira, enquanto o Sol se escondia atrás da Lua em um raro eclipse total que pôde ser visto de costa a costa do país pela primeira vez em quase um século.

"Perseguidores de eclipses" e observadores amadores se reuniram em diversas cidades ao longo do trajeto em que a totalidade do eclipse podia ser observado, uma faixa de 113 quilômetros de largura, passando por 14 estados americanos, onde a Lua bloqueou brevemente toda a luz do Sol.

Fonte http://odia.ig.com.br/mundoeciencia/2017-08-24/rapper-americano-cancela-shows-apos-assistir-eclipse-sem-oculos-de-protecao.html