Existem aquelas pessoas que sentem um verdadeiro pânico de ir ao dentista. Outras pensam que só é necessário consultar um especialista em saúde oral quando há algum problema na boca. E tem também aqueles que marcam as consultas mas acabam esquecendo. Como você pode ver, os motivos para evitar o dentista são variados, mas o que muita gente não sabe é que eles podem ter graves consequências.

Em 2013, uma declaração das Nações Unidas enfatizou a importância de ir ao dentista e manter a saúde bucal na prevenção de doenças bucais, especialmente a cáries dentárias. Mas, além de ajudar a manter a higiene bucal atualizada, visitas regulares ao dentista podem salvar vidas:



"A visita regular ao dentista, especialmente ao especialista em estomatologia ou patologia oral, pode identificar as lesões precoces que podem ser transformadas em câncer bucal", explica a cirurgiã-dentista Sílvia Ferreira, membro do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, Brasil.



Além disso, de acordo com a especialista, os profissionais de saúde bucal também podem identificar doenças infecciosas que não ocorrem necessariamente na boca, mas que podem se manifestar na mucosa oral e gerar graves problemas em todo o corpo se não forem tratadas.



É por isso que, para cuidar da saúde de forma completa, é importante deixar de lado o medo e a preguiça e visitar o seu dentista a cada seis meses.

