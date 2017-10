de O TEMPO



A temperatura do ambiente é de 40°C graus e a umidade do ar é de 40%. Durante uma série de 26 posturas e dois exercícios respiratórios, os alunos podem perder mais de 500 calorias durante 90 minutos de duração da aula.



Essa é a hot ioga (ioga quente), nascida nos anos 70 na Índia, com Bikram Choudhury, um indiano que teve uma lesão no joelho e que, segundo os médicos, não poderia mais caminhar. Ele procurou Bishnu Gosh, irmão do famoso iogue Paramahansa Yogananda, que criou uma sequência de exercícios para ele praticar. Em seis meses, Bikram estava curado.



A essa sequência foi dado o nome de “Bikram ioga”, cujos exercícios aquecem e esticam músculos, ligamentos e tendões. Como a prática é realizada em sala aquecida, ficou conhecida pelo nome hot ioga.



No Brasil, a modalidade já está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e, agora, Belo Horizonte, no recém-inaugurado Espaço Namah, criado por Carol Rache, 31, instrutora de ioga.



“A sala de hot ioga conta com um sistema de aquecimento que regula a umidade do ar de forma automática em 40% e a quantidade de oxigênio no ambiente, fazendo a troca do ar, processo fundamental para que as pessoas não se sintam nauseadas. Dessa forma, ele garante a segurança da prática. A temperatura de 40°C relaxa os músculos, facilita o alongamento, estimula os sistemas endócrino e circulatório, acelera o metabolismo e promove a desintoxicação do organismo. O estímulo cardíaco é tão forte que o gasto calórico pode ultrapassar 500 calorias em uma aula de 90 minutos”, explica Carol.



Se, por um lado, a atividade física é intensa, por outro, o calor e o espelhamento em toda a sala fazem com que o aluno possa acompanhar seus movimentos e alinhar a coluna, aumentando a consciência corporal. Os exercícios respiratórios (pranayamas) favorecem a serenidade e o equilíbrio da mente.



“Outro diferencial dessa modalidade é que o professor conversa durante toda a aula, fazendo os ajustes necessários nas posturas. Essa é uma forma de manter os alunos no momento presente e de não dar espaço para que a mente saia da sala. A hot ioga pode ser considerada uma meditação em movimento”, diz a instrutora.



A empresária de moda Camila Leite Faria, 32, comenta que já tinha praticado outras modalidades mais tradicionais de ioga, mas a hot a fisgou. “Minha primeira aula foi uma experiência transformadora. A sala quente favorece a adesão do corpo aos exercícios de forma mais intensa, tornando-o mais maleável, e, com isso, a aula flui muito mais. Sou adepta da dança, e, nessa modalidade, as sequências não têm tanta persistência em determinadas posições, elas são bem mais fluidas, parecendo uma dança. Isso me encantou. Nunca tinha feito uma ioga com a qual eu tivesse me identificado tanto”, diz.



A instrutora ressalta que grávidas que já praticam ioga podem fazer essa modalidade, mas pessoas com problemas de pressão e cardíacos devem evitá-la. O Espaço Namah oferece atendimento fisioterápico personalizado para quem queira avaliar sua condição ou limitação física.



A prática é indicada para pessoas a partir de 16 anos até 90 anos. “Ela é muito boa para pessoas com problema de coluna e muito indicada para quem deseja emagrecer. Os homens são mais adeptos a essa modalidade, talvez pelo desafio que a prática propõe do ponto de vista físico, mas eles acabam tendo uma sensação mental boa”, finaliza Carol.

Benefícios

Promove a desintoxicação e o equilíbrio mental



Estimula e regula os sistemas circulatório e endócrino



Ajuda no alongamento



Tem elevado gasto calórico



Ajuda no fortalecimento muscular



Promove perda de peso



Acelera o metabolismo

Principais tipos

Hatha – A clássica. Oferece exercícios de controle respiratório (pranayamas), posturas (asanas) e relaxamento. Os movimentos são suaves, mas vigorosos, e o tempo de permanência nos asanas é maior do que em outras modalidades



Raja – A meditação é seu principal objetivo. O método prioriza o desenvolvimento espiritual do indivíduo



Ashtanga – É uma das modalidades mais vigorosas, com sequência fixa de posturas interligadas, sem pausas. A prática desenvolve a força e a flexibilidade e aumenta a imunidade e a resistência do corpo



Swásthya – Seu conceito está relacionado à autossuficiência, à saúde, ao bem-estar, ao conforto e à satisfação



Power – Aula dinâmica, com música e sequências de posturas variadas



Kundalini – Indicada para pessoas que buscam um trabalho espiritual, além do desenvolvimento da parte física



Kriya – Modalidade meditativa com práticas mentais



Laya – Propicia o relaxamento e a limpeza da mente

Fonte http://www.otempo.com.br/interessa/ioga-em-sala-aquecida-a-40-c-chega-%C3%A0-capital-1.1534615