Mais dez parques urbanos municipais das zonas sul e oeste de São Paulo serão fechados por tempo indeterminado, a partir de amanhã (28), como medida de prevenção contra a febre amarela.

A decisão da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital paulista ocorre após a confirmação da morte recente de dez macacos pela doença em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

O fechamento dos parques atinge os distritos próximos a Itapecerica da Serra, como o Jardim Ângela, Parelheiros, Capão Redondo, Jardim São Luís e Cotia, além das áreas de cobertura de vacinação contra a doença.

A secretaria municipal também recomenda à população que não se utilize as dependências dos parques lineares Parelheiros, Feitiço da Vila, Sapé e Juliana de Carvalho Torres (Cohab Raposo Tavares). Os parques lineares não têm delimitação física, por isso não é possível fechar as áreas, apenas a recomendação de não visitação.

Desde outubro, 13 parques municipais das zonas norte e leste de São Paulo estão fechados por causa da febre amarela, após a morte de macacos nos arredores. Os parques estaduais da Cantareira, do Tietê e Horto Florestal também foram fechados pelo mesmo motivo.

Parques municipais de São Paulo fechados a partir de 28 de dezembro:

Parque Santo Dias: Rua Jasmin da Beirada, 71 (Portão I) - Capão Redondo

Rua Arroio das Caneleiras, s/n (Portão II)

Parque Jd. Herculano: Estrada da Riviera, 2282 – Jd. Herculano

Parque M’Boi Mirim: Estrada do M’Boi Mirim, 7.100 – Jardim Ângela

Parque Guarapiranga: Estrada Guarapiranga, 575 – Parque Alves de Lima

Parque Cemucam: Rua Mesopotâmia, s/n (km 25 da Rodovia Raposo Tavares sentido Capital) - Jd. Passárgada – Cotia

Parque Raposo Tavares: Rua Telmo Coelho Filho, 200 - Jardim Olympia

Parque Juliana de Carvalho Torres (COHAB Raposo Tavares): Travessa Córrego da independência – Cohab Raposo Tavares

Parque Linear Feitiço da Vila: Rua Feitiço da Vila, Rua Cortegaça e Rua Moenda

Parque Linear Parelheiros: Estrada da Colônia; Rua Teresinha do Prado Oliveira; José Pedro de Borba

Parque Linear Sapé: Rodovia Raposo Tavares até Avenida Engenheiro Politécnico

Parques municipais de São Paulo fechados desde o dia 24 de outubro:

Parque Anhanguera: Av. Fortunata Tadiello Natucci - 1000, Perus

Parque Cidade de Toronto: Avenida Cardeal Motta, 84 - Pirituba

Parque Jacintho Alberto: Rua Talófitos, 16 - Pirituba

Parque Jardim Felicidade: Rua Laudelino Vieira de Campos, 265

Parque Linear Canivete: Av. Dep. Cantídio Sampaio e Av. Hugo Ítalo Merigo – Jardim Damasceno

Parque Linear Córrego do Bispo (em implantação): Av. Gal. Penha Brasil, esquina com rua Gervásio Leite Rebelo, ao longo do Córrego do Bispo - Jardim Peri

Parque Lions Clube Tucuruvi: Rua Alcindo Bueno de Assis, altura do nº 500

Parque Pinheirinho D’Água: Estrada de Taipas, s/nº - Jaraguá

Parque Rodrigo de Gásperi: Avenida Miguel de Castro, 321 – Vila Zati

Parque São Domingos: Rua Pedro Sernagiotti, 125

Parque Sena: Rua Sena, 349 – Palmas do Tremembé

Parque Senhor do Vale: Rua Blas Parera, 487

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima: Rua Heróis da Feb, 322 – Parque Novo Mundo

Fonte http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/mais-dez-parques-da-capital-paulista-sao-fechados-por-causa-da-febre-amarela