O ano de 2017 foi o mais seguro para a Aviação civil desde que as estatísticas sobre acidentes de avião começaram a ser registradas em 1946 - informou o site especializado Aviation Safety Network (ASN), na segunda-feira (1º).

No ano passado, dez aviões com passageiros sofreram acidentes que deixaram 144 mortos no total.

"É o ano mais seguro de todos os tempos, tanto pelo número de acidentes quanto pela quantidade de vítimas", afirmou a ASN.

Em 2016, foram 16 acidentes e 303 mortos, lembrou a rede.

Os números publicados se referem apenas aos aparelhos comerciais civis de transporte de passageiros e aos voos fretados para levar pelo menos 14 passageiros.

A estatística não inclui, portanto, o acidente de uma aeronave militar birmanesa em 7 de junho, que causou 122 mortes.

O pior acidente foi o que deixou 12 mortos no sábado (30), na Costa Rica, último dia considerado nas estatísticas.

Em 2017, houve 36,8 milhões de voos no mundo todo, o que significa um acidente a cada 7,36 milhões de voos.

