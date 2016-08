DO DIÁRIO DE SP



Demorou um ano para conseguir o encaminhamento de um clínico-geral para um ortopedista. Depois, mais alguns meses para agendar a consulta com o especialista. Cansada de esperar pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e sem perspectiva de ter seu direito à saúde assegurado, a aposentada Iracema de Barros Lima, de 70 anos, vendeu as alianças de casamento dela e do marido para pagar um médico particular.

O drama de Iracema começou há seis anos, quando levou um tombo no velório da mãe. De lá para cá vem sentindo dores fortes que se agravaram há um ano. Ela, então, procurou a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Paulistano, na Zona Leste, para uma consulta.

“Somente no último dia 2 de agosto consegui o encaminhamento para o ortopedista, com hipótese de diagnóstico de artrose”, disse a aposentada, que vive com um salário-mínimo (R$ 880). “Mas me disseram que tem muita gente na fila na minha frente. Por isso vendi as alianças por R$ 400, paguei uma consulta por R$ 120 e ainda gastei mais R$ 110 para comprar remédio. O pior é que o remédio não está resolvendo.”

Casos como de Iracema não são isolados. Na Sepas (Sociedade de Ensino Profissional e Assistência Social), entidade que promove atividades e assistência a 220 idosos na Zona Leste, em convênio com a Prefeitura, a maioria relata histórias de descumprimento ao Estatuto do Idoso, lei federal de 2003 que garante a essa população o acesso à rede de serviços de saúde.

“O problema é que o sistema de saúde é deficiente e não consegue atender a demanda”, respondeu a promotora Anna Trotta Yaryd, que coordenou no Ministério Público do Estado de São Paulo a elaboração de uma cartilha para orientar a população idosa nos seus direitos junto aos serviços públicos de saúde (veja ao lado).

De acordo com Adriano Oliveira, gerente e gestor do Sepas, entre os casos mais graves dos idosos atendidos por sua entidade, além do de Iracema, está o de Marinalva dos Santos Pinto, 62. Ela procurou a Rede Hora Certa de São Miguel Paulista em 22 de março de 2015 para agendar uma consulta com um ortopedista.

O encaminhamento foi dado pelo clínico-geral. A suspeita era de que ela tinha um cisto ósseo.

Como a consulta não saía, em 8 de junho deste ano ela enviou à Coordenação de Saúde Leste uma carta, por meio da Sepas, dizendo que a demora fere a legislação federal. O mesmo fez a também a aposentada Antonina Mendes Galvão Dias, 72. Ela aguarda desde abril por um exame de tomografia de coluna na UBS Jardim Maia, também na Zona Leste. “O mais curioso é que ainda fomos repreendidos pela Coordenação de Saúde por auxiliarmos essas idosas nas suas reivindicações de cidadania”, disse Adriano.

Maria Lindalva sente dores no peito / Nico Nemer/DiárioSP

‘Sinto que meu tempo está acabando e ninguém faz nada’

A autônoma Maria Lindalva da Silva, de 60 anos, está com o relógio andando contra ela. Com um caroço na axila direita, ela não sabe sequer se é benigno ou maligno. Ao procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Paulistano, na Zona Leste, em fevereiro, o clínico-geral que a atendeu a encaminhou para um cirurgião, com hipótese de diagnóstico de um nódulo.

Seis meses depois, Maria Lindalva ainda não retirou o nódulo e vem sentindo fortes dores no peito, além de muito cansaço. Por isso, precisa também de um cardiologista mas, na UBS, disseram que ela pode desistir do atendimento antes de 2017.

“O problema é que não sei se chego até lá”, disse a aposentada. “O cansaço só piora e o caroço não para de crescer.”

Para completar o drama da autônoma, ela está sem forças para trabalhar como copeira em eventos e, por isso, não tem renda.

“Vivo daquilo que recebo dia a dia em meu trabalho, já que não sou contratada”, disse. “Mas não estou conseguindo nem caminhar até a esquina. Se não tem vaga para consulta na Rede Hora Certa de São Miguel, porque não me mandam para outra unidade? Será que estão esperando eu morrer primeiro?”, questionou.

Fonte http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/93853/idosos-amargam-um-ano-na-fila-por-consultas