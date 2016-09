A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta sexta-feira (2) a suspensão de 23 planos de saúde de 8 operadoras devido a reclamações de segurados. A medida vale a partir do dia 9 de setembro e, por um período de pelo menos três meses, esses planos ficam proibidos de incluir novos clientes.

Os atuais segurados desses planos, porém, continuam tendo acesso ao serviço normalmente.



A suspensão faz parte do monitoramento periódico da agência, cujo resultado é divulgado a cada três meses. A restrição à venda é aplicada quando a ANS recebe reclamações de clientes apontando que um plano negou a liberação de um procedimento previsto em contrato ou então demorou para fazer isso.

Esses planos podem ter a venda liberada ao final dos três meses, caso melhorem o serviço e reduzam as reclamações. Além da suspensão, as operadoras que negam cobertura indevidamente podem receber multa que varia de R$ 80 mil a R$ 250 mil.

“Das 8 operadoras com planos suspensos neste ciclo, 2 já tinham planos em suspensão no período anterior e 6 não constavam na última lista de suspensões”, informou a ANS em nota. Os planos suspensos possuem, juntos, cerca de 167 mil beneficiários.

A agência anunciou ainda que 8 operadoras vão poder voltar a comercializar 34 planos que haviam sido suspensos no trimestre anterior.

Veja a lista dos planos suspensos pela ANS:

1 - SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A

- Salutar Clássico Empresarial Enf Sem Co-Part ou Franquia

- Especial Adesão sem Coparticipação sem Franquia

- SALUTAR 600



2 - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA

- NOVO UNIVIDA II - ENFERM

- UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO

- Univida Coletivo por adesão I Enf - com obstetricia



3 - UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO

- EMPRESARIAL PP ESPECIAL

- COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA

- EMPRESARIAL PP APART RLE

- COLETIVO POR ADESÃO

- UNIVIDA ESPECIAL EMPRESARIAL AMBULAT.+ HOSPIT. C/OBSTETRÍCIA



4 - UNIMED RONDÔNIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

- Plano Básico s/Obstetrícia c/Co-participação Local Ind

- Adesão, Especial com Obstetrícia

- Plano Especial com Obst sem co-participação



5 - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

- ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO

- ASSEFAZ RUBI APARTAMENTO EMPRESARIAL

- PLANO DO EMPREGADO ASSEFAZ



6 - UNIHOSP SAÚDE S.A.

- MASTER IV - ENFERMARIA



7 - JARDIM AMÉRICA SAÚDE LTDA.

- ESMERALDA INDIVIDUAL

- TOPÁZIO INDIVIDUAL

- AMÉRICA IND QC GR MUN COPAR

- AMÉRICA IND QC GR MUN COPAR SEM OB



8 - RIBEIRO & SILVA PLANO ODONTOLÓGICO LTDA EPP.

- PERSONNALITÉ PLATINUM PARTICULAR

