Tão cantado durante a época dos Jogos Olímpicos, o canto 'Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor' parece, de fato, ser uma utopia.

Em pesquisa inédita realizada pelo Ibope entre os dias 8 a 12 de dezembro, e divulgada pelo colunista Lauro Jardim em 'O Globo', mostra que o orgulho de ser brasileiro está em baixa.

Questionados sobre o sentimento em relação à pátria, 30% dos entrevistados declararam que possuem 'pouco' ou 'nenhum' orgulho da nacionalidade.

Os dados dão a amostra da desilusão da população quanto aos rumos do país. Em comparação com a pesquisa atual, em 2001, ainda no período FHC, 58% dos brasileiros declaravam ter 'muito orgulho' do país.

Hoje, a margem dos satisfeitos está em 34%.

Fonte http://www.otempo.com.br/capa/brasil/ibope-mostra-que-orgulho-de-ser-brasileiro-est%C3%A1-em-baixa-1.1415835