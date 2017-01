DO G1



Assim como todos os anos, o Acre, devido ao horário de verão, é o último estado a comemorar a chegada de 2017. O estado acreano fica com uma diferença de 3 horas em relação à Brasília. Na capital, Rio Branco, o ponto de encontro foi no Réveillon da Base, onde moradores se reuniram com a família e teve shows de bandas locais.

Inicialmente, a organização havia prometido lançar 100 balões pedindo paz para Rio Branco, porém, a ação não foi feita durante o evento.

A aposentada Therezinha Barros, de 79 anos, conta que é moradora da Base há cinco décadas e que o importante é estar sempre com a família em datas comemorativas.

Ela, que tem três filhos e quatro netos, junta pelo menos 20 parentes na varanda de casa para ver a tradicional queima de fogos, oficialmente realizada há 30 anos.

“Nós fazemos um jantarzinho. Os filhos, netos e outras pessoas amigas vêm para o festejo. Já faz uns 40 anos. É uma festa muito bonita. A gente tem um pouco de medo por causa da violência, mas o bairro é muito calmo, graças a Deus. Todo mundo se conhece e temos uma ótima vista para o rio”, fala.

Segurança

A festa de Réveillon em Rio Branco teve o reforço de mais de 100 policiais militares com guarnições do Batalhão de Operação Especiais (Bope), Batalhão Ambiental e Batalhão de Trânsito (BPTrans).

Trânsito mudou para a virada do ano

O trânsito vai ser modificado no Bairro Base e também na Gameleira durante a festa do Final de Ano deste sábado (31), em Rio Branco. A rua Estado do Acre, no Bairro Base, ficou interditada para que a festa ocorra sem problemas. Além disso, o trecho entre o mastro da bandeira até a ponte metálica ficou disponível apenas para pedestres.

Cruzeiro do Sul

Já em Cruzeiro do Sul, na segunda maior cidade do Acre, a concentração foi na praça Cultural, no Centro. A tradicional missa que antecede a chegada do ano novo na Catedral começou às 21h e, somente após a celebração, os shows começaram. Na programação, estavam apresentações de artistas locais e o show do cantor sertanejo, Hangell Borges, atração de Rio Branco.

A organização esperava 5 mil pessoas, a PM contabilizou entre 3 a 4 mil pessoas. João Neto, de 69 anos, escolheu passar a Virada do Ano com a mulher, filhos e netos na praça da cidade. Ele acredita que a reunião da família é o mais importante. "É bonito reunir a família, ainda mais aqui que está tudo tranquilo. Os netos estão gostando muito e só vou embora após a queima de fogos", disse.

