DO G1



A Universidade Federal da Bahia (UFBA) suspendeu temporariamente a matrícula dos calouros do semestre 2017.1, que começaria na sexta-feira (3).

De acordo com informações da instituição, o processo precisou ser adiado porque a lista com os nomes dos estudantes aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ainda não foi enviada pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo a UFBA, após o recebimento da lista, um novo período de matrícula será divulgado. A instituição garantiu que os aprovados terão o direito às vagas garantido e que o problema não implicará qualquer prejuízo aos estudantes, incluindo a garantia do início do semestre 2017.1 no mês de maio, como previsto.

Em nota, o MEC informou que as listas com os aprovados em cada curso foram enviadas em forma de arquivo para todas as instituições e que também estão disponíveis no site do Sisu, desde a segunda-feira (30). Segundo o Ministério, com essas informações, as universidades já podem iniciar os preparativos para receber as matrículas dos alunos.

Fonte http://g1.globo.com/bahia/noticia/2017/02/ufba-suspende-matricula-de-calouros-do-semestre-20171-temporariamente.html