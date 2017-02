DE O DIA



Uma parcela dos aposentados e pensionistas do INSS vai receber o benefício de fevereiro com um dia de antecedência. Os segurados com final 6 e ganham acima do salário mínimo, que só receberiam a partir do dia 2 de março vão ter os valores creditados no dia 1º (Quarta-feira de Cinzas).

O objetivo da medida, segundo o instituto, é facilitar o acesso dos segurados ao pagamento. Questionado pelo DIA se os demais pagamentos também seriam antecipados, o INSS informou que “somente os que caem no dia 2 de março serão antecipados”. Desta forma, os demais benefícios serão pagos em suas respectivas datas.

Neste ano, a folha de fevereiro começa a ser depositada no dia 20 deste mês para os segurados que possuem cartão com final 1 e ganham um salário mínimo. Nos dia 27 e 28 não haverá pagamento em função do Carnaval. Os depósitos serão retomados no dia 1º de março.

Para consultar a data de pagamentos do INSS, os beneficiários devem entrar no www.previdencia.gov.br e observar o último número do cartão de benefício, excluindo-se o dígito.

Fonte http://odia.ig.com.br/economia/2017-02-04/inss-mexe-em-uma-data-de-pagamento-de-beneficios-de-fevereiro.html