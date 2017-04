DO G1



Vítimas de acidente com o carro alegórico da Unidos da Tijuca, no carnaval deste ano no Rio, entraram com três ações na justiça por danos morais e materiais contra a escola de samba. Em um dos casos o juiz Rafael Cavalcante Cruz, da 52ª Vara Cível do Rio concedeu liminar que obriga a agremiação a custear 20 sessões de fisioterapia para a bailarina Joana Araújo Martins, conforme prescrição médica.

No dia 28 de fevereiro, durante o desfile no Sambódromo, a parte superior de uma das alegorias despencou ferindo cerca de 20 pessoas. De acordo com inquérito aberto na 6ª DP (Cidade Nova) foi constatado que houve falha humana, já que somente foram colocadas duas das quatro traves de segurança do elevador hidráulico da alegoria.

Caso a escola de samba não cumpra a decisão judicial, será multada em R$ 300, por cada dia de descumprimento da decisão. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) também é ré neste processo, no qual a vítima pede indenização por danos morais e materiais.

Na decisão, o juiz disse que é fato notório que várias pessoas se machucaram no episódio e que no caso, Joana teve lesões no joelho e outras escoriações. Cruz detalha que a demora no atendimento pode prejudicar a recuperação da bailarina, que depende se seu restabelecimento integral para poder voltar a trabalhar.

Outras duas ações foram distribuídas para a 9ª Vara Cível, por Paulo César Cavalcanti Vianna, por danos morais e materiais, e para a 19ª Vara Cível por Gabrielle Cordeiro Wanderley também por danos morais e materiais.