Para a manicure Priscila Coentro, de 31 anos, parte dos produtos distribuídos estava com o prazo de validade vencido. "Dá para ver que a etiqueta com a data de vencimento para 20 de setembro foi colocada sobre outra. Tentei tirar para ver o prazo original, mas não consegui". A filha dela, de oito anos, comeu o chocolate, mas não passou mal.

"Em cada ovo que entreguei, dediquei o mesmo amor que tenho pela minha família e jamais poderia imaginar que isso pudesse acontecer", disse, também em nota, a presidente do Fundo Social, Vanessa Matheus, mulher do prefeito Caio Matheus (PSDB). Ela pediu desculpas e falou que os produtos foram doações à cidade. As marcas ainda serão verificadas.

A Prefeitura ainda informou que adotou procedimentos corretos no transporte e no armazenado dos ovos e que não foram registrados casos de atendimento nos hospitais da cidade em razão do consumo do chocolate impróprio. "O jurídico está acompanhando o caso, levantado o lote dos produtos para tomar as devidas providências", pontuou.