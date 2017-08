do TERRA NOTICIAS



Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro informou que seu Grupo de Trabalho Olimpíadas 2016 oficiou o Ministério do Esporte e o Comitê Rio-2016 para que estes esclareçam se houve ou haverá o repasse de recursos públicos para cobrir o déficit de R$ 132 milhões dos Jogos do Rio.



A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos também foram oficiados para apresentarem documentos relativos a contratos de patrocínio ligados à Rio-2016.



O ofício foi expedido com o objetivo de acompanhar, de forma preventiva, as medidas do governo decorrentes de uma lei que autorizava a destinação de verba pública para cobrir eventuais déficits operacionais do Comitê Organizador Local. Esta lei foi revogada antes da Rio-2016.



Segundo o procurador da República Leandro Mitidieri - membro do Grupo de Trabalho Olimpíadas e autor do ofício - existe pressão internacional para o governo brasileiro arcar com a dívida.



- Há uma pressão internacional para que esse déficit seja arcado pelo governo brasileiro, mas não há autorização legal para mais destinação de dinheiro público para os jogos - afirmou em comunicado.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/mpf-pede-explicacoes-sobre-deficit-de-r-132-milhoes-na-rio-2016,4be1e71040fe8aca276685c50c4a4b72cyjhxy9r.html