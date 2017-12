DA VEJA



A 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre terminou com vitória de estrangeiros na chuvosa manhã deste domingo em São Paulo. Na prova masculina, Dawitt Admasu, da Etiópia, foi o mais rápido a completar o trajeto de 15km na capital paulista.

Entre as mulheres, Flomena Cheyech manteve a tradição do Quênia e venceu com tranquilidade.

Admasu venceu a mais famosa corrida do Brasil pela segunda vez na carreira – a outra foi em 2014.

Nesta manhã, ele acelerou nos quilômetros finais e, com tempo de 44min17s, superou o etíope Belay Bezabh e o queniano Edwin Rotich, que completaram o pódio. Ederson Vilela, 12º colocado, foi o melhor brasileiro da prova.

Na prova feminina, Cheyech foi soberana durante toda a corrida e venceu com a marca de 50m18s.

As etíopes Sintayehu Hailemichael e Birhane Dibaba, chegaram na segunda e terceira colocações, respectivamente.

A brasileira mais bem colocada foi Joziane Cardoso, em 10º.