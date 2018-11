DA AGÊNCIA BRASIL



O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse hoje (7) que é preciso buscar a eficiência não somente na área da saúde, mas em todos os setores produtivos existentes no grupo dos serviços em todos os aspectos.



“Acho que a visão é, e deve ser, muito mais voltada para o cidadão até mesmo do que a própria sustentabilidade do setor dos hospitais ou qualquer outra coisa do país”, afirmou Occhi, ao participar da abertura do 6º Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp), na capital paulista.

O tema central 6º Conahp é “Eficiência: Como o Combate ao Desperdício Irá Transformar o Sistema de Saúde”. Com duração de quatro dias, o evento inclui sessões plenárias, paralelas e debates com palestrantes renomados do Brasil e de outros países, além de exposição de trabalhos científicos e espaço de relacionamento com parceiros.

Occhi considerou significativo o número de procedimentos realizados apenas no setor de saúde pública em todo o Brasil – 3,4 bilhões – e ressaltou que muitos poderiam ser evitados, se houvesse algum tipo de informação. “Queríamos ter avançado mais na informatização, com dados registrados de medicamentos, exames, atendimentos. Isso fará com que no futuro possamos compartilhar essas informações com o setor privado, respeitando as leis de informação e privacidade dos pacientes.”

O ministro disse ainda que a sociedade precisa caminhar junto em busca de melhoria da eficiência. “Tínhamos 800 ações do Ministério da Saúde para as quais poderiam ser repassados recursos. Fica uma poça de recursos que só podem ser utilizados para uma determinada coisa nos municípios.”

De acordo com Occhi, havendo diferenciação do que é investimento na saúde e do que é custeio, há aumento da liberdade do gestor da saúde pública.



Ele informou também que o Ministério da Saúde implementará, ainda neste ano, ações que gerarão impacto na sociedade, como a determinação de se reduzir o teor de açúcar nos alimentos, mudanças na rotulagem dos alimentos processados com alertas em relação ao açúcar, ao sódio e à gordura. Essas ações serão coordenadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

