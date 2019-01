Do ISTO É DINHEIRO



As universidades estaduais paulistas perderam posições no ranking que mede o desempenho de instituições de países emergentes. Divulgado nesta terça-feira, 15, o levantamento da revista britânica Times Higher Education (THE) mostra a Universidade de São Paulo (USP), a Estadual de Campinas (Unicamp) e a Estadual Paulista (Unesp) em colocações inferiores ao que foi registrado no ano passado.

O ranking de economias emergentes da THE analisou quase 450 universidades de 43 países, em quatro continentes. O levantamento feito pela revista britânica é uma das principais referências em reputação acadêmica. Trinta e seis instituições brasileiras aparecem no estudo – mais do que no ano passado, quando o País tinha 32. Mas 17 universidades brasileiras perderam posições no levantamento divulgado nesta terça.

A USP continua na melhor colocação entre as universidades brasileiras, na 15ª posição. No ano passado, estava em 14º e, desde 2017, não alcança o top 10 das universidades com melhores desempenhos. Em seguida, vem a Unicamp, que ficou em 40º lugar, perdendo sete posições em relação a 2018. A Unesp caiu para a 166ª colocação (em 2018, estava em 162º).

Enquanto isso, outras universidades brasileiras ganharam destaque. É o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que saiu da faixa de 201-250 e subiu para a 119ª posição, com melhoras em todos os indicadores, e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que subiu 23 posições, chegando à 127ª colocação.

Veja a classificação das universidades brasileiras:

Classificação 2019

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 351+

Pontifícia Universidade Católica do Rio 73

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 201-250

Universidade de Brasília 201-250

Universidade de São Paulo 15

Universidade do Vale dos Sinos 301-350

Universidade Estadual de Campinas =40

Universidade Estadual de Londrina 251-300

Universidade Estadual de Maringá 351+

Universidade Estadual de Ponta Grossa 301-350

Universidade Estadual do Ceará 351+

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 351+

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 301-350

Universidade Estadual Paulista =166

Universidade Federal de Minas Gerais 127

Universidade Federal de Pelotas 201-250

Universidade Federal de Pernambuco 301-350

Universidade Federal de Santa Catarina =182

Universidade Federal de Santa Maria 351+

Universidade Federal de São Carlos 251-300

Universidade Federal de São Paulo =97

Universidade Federal de Uberlândia 351+

Universidade Federal de Viçosa 251-300

Universidade Federal do ABC 251-300

Universidade Federal do Ceará 251-300

Universidade Federal do Paraná 351+

Universidade Federal do Pará 351

Universidade Federal do Rio de Janeiro =141

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 351+

Universidade Federal do Rio Grande do Sul =119

Universidade Federal Fluminense 351+

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 351+

Universidade Classificação de 2019

Classificação 2018

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 251-300

Pontifícia Universidade Católica do Rio =61

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul =191

Universidade de Brasília 201-250

Universidade de São Paulo 14

Universidade do Vale dos Sinos 301-350

Universidade Estadual de Campinas 33

Universidade Estadual de Londrina 301-350

Universidade Estadual de Maringá 3 351+

Universidade Estadual de Ponta Grossa 251-300

Universidade Estadual do Ceará SC

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 351+

Universidade Estadual do Rio de Janeiro 301-350

Universidade Estadual Paulista =162

Universidade Federal da Bahia SC

Universidade Federal de Goiás 301-350

Universidade Federal de Itajubá 98

Universidade Federal de Lavras 301-350

Universidade Federal de Minas Gerais 150

Universidade Federal de Pelotas 301-350

Universidade Federal de Pernambuco 251-300

Universidade Federal de Santa Catarina 201-250

Universidade Federal de Santa Maria 301-350

Universidade Federal de São Carlos 201-250

Universidade Federal de São Paulo =92

Universidade Federal de Uberlândia SC

Universidade Federal de Viçosa 251-300

Universidade Federal do ABC =153

Universidade Federal do Ceará 251-300

Universidade Federal do Paraná 351+

Universidade Federal do Pará SC

Universidade Federal do Rio de Janeiro =131

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 301-350

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 201-250

Universidade Federal Fluminense 301-350

Universidade Tecnológica Federal do Paraná SC

Para Ellie Bothwell, editora global de rankings da THE, o cenário brasileiro é de estagnação. A publicação britânica indica que o desempenho do País está ligado a cortes financeiros. “Como em muitos países da América Latina, o setor de ensino superior do Brasil está sofrendo sérios efeitos colaterais dos contínuos cortes de financiamento”, apontou Ellie.

Também há maior competitividade. “Outras economias emergentes estão avançando em um ritmo mais acelerado, à medida que cada vez mais as vemos posicionando as instituições no centro de suas estratégias nacionais de crescimento econômico”, disse Ellie. A China é a nação que conquista as melhores posições na tabela (4 das 5 primeiras) e tem a melhor representação: 72 instituições chinesas aparecem no ranking.

A primeira colocada da lista é a Universidade de Tsinghua, que tomou o lugar ocupado pela Universidade de Pequim no ano passado. Entre as 30 primeiras, também aparecem universidades russas, sul-africanas, turcas, indianas, entre outras.

Classificação 2019

Universidade Tsinghua China 1

Universidade de Pequim China 2

Universidade de Zhejiang China 3

Universidade de Ciência e Tecnologia da China China 4

Universidade Estatal de Moscou Rússia 5

Universidade de Fudan China 6

Universidade de Nanjing China 7

Universidade Jiao Tong de Xangai China 8

Universidade da Cidade do Cabo África do Sul 9

Universidade Nacional de Taiwan Taiwan 10

Universidade de Witwatersrand África do Sul 11

Instituto de Física e Tecnologia de Moscou Rússia 12

Universidade de Khalifa Emirados Árabes 13

Instituto Indiano de Ciência Índia 14

Universidade de São Paulo Brasil 15 14

Instituto de Física de Engenharia de Moscou Rússia =16

Universidade de Wuhan China =16

Universidade da Malásia Malásia =18

Universidade de Tongji China =18

Universidade Sabanci Turquia 20

Universidade Sun Yat-sen China 21

Instituto de Tecnologia Harbin China =22

Escola Superior de Economia Rússia =22

Universidade de Stellenbosch África do Sul 24

Universidade de Ciência e Tecnologia Huazhong China 25

Universidade Koç Turquia 26

Instituto Indiano de Tecnologia de Mumbai Índia 27

Universidade Nacional Chiao Tung Taiwan =28

Universidade dos Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes =28

Universidade de Chipre Chipre =30

Universidade de Tartu Estônia =30

Classificação 2018

Universidade Tsinghua China 2

Universidade de Pequim China 1

Universidade de Zhejiang China 6

Universidade de Ciência e Tecnologia da China China 5

Universidade Estatal de Moscou Rússia 3

Universidade de Fudan China 4

Universidade de Nanjing China 8

Universidade Jiao Tong de Xangai China 7

Universidade da Cidade do Cabo África do Sul 9

Universidade Nacional de Taiwan Taiwan 10

Universidade de Witwatersrand África do Sul 12

Instituto de Física e Tecnologia de Moscou Rússia 11

Universidade de Khalifa Emirados Árabes 15

Instituto Indiano de Ciência Índia 13

Universidade de São Paulo Brasil 14

Instituto de Física de Engenharia de Moscou Rússia 19

Universidade de Wuhan China 17

Universidade da Malásia Malásia 27

Universidade de Tongji China =22

Universidade Sabanci Turquia 18

Universidade Sun Yat-sen China 25

Instituto de Tecnologia Harbin China 29

Escola Superior de Economia Rússia 32

Universidade de Stellenbosch África do Sul 38

Universidade de Ciência e Tecnologia Huazhong China =45

Universidade Koç Turquia 16

Instituto Indiano de Tecnologia de Mumbai Índia 26

Universidade Nacional Chiao Tung Taiwan 24

Universidade dos Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes 50

Universidade de Chipre Chipre 30

Universidade de Tartu Estônia 28

Entenda os indicadores avaliados

O ranking de Economias Emergentes da revista britânica THE usa os mesmos 13 indicadores de desempenho analisados no ranking geral de universidades, que avalia mil instituições ao redor do mundo. Para a análise dos países emergentes, no entanto, esses indicadores são calibrados para refletir o contexto das universidades pesquisadas.

São levadas em consideração áreas como ensino (o ambiente de aprendizagem); pesquisa (volume, rendimento e reputação); citações (influência de pesquisa); perspectiva internacional (equipe, estudantes e pesquisadores); e rendimento da indústria (transferência de conhecimento).

Como as universidades de SP estão reagindo

De olho nos rankings internacionais, as universidades estaduais paulistas estão criando “núcleos de inteligência” para monitorar a própria performance acadêmica. Como o Estado mostrou em setembro do ano passado, esses núcleos são escritórios ou comissões que fazem a ponte com as agências responsáveis pelas principais avaliações e dão dicas práticas a pesquisadores sobre como melhorar a visibilidade das publicações científicas.

De modo geral, USP, Unesp e Unicamp têm boas posições ante as demais universidades da América Latina, mas ainda estão bem longe do topo de rankings mundiais, ocupado pelas elites britânica (como Oxford) e americana (Stanford, por exemplo). Também perdem para nações emergentes, como mostra o levantamento da THE, divulgado nesta terça-feira.

