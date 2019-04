A Secretaria de Fazenda encaminhou nesta quinta-feira (18.04) as ordens de pagamento ao Banco do Brasil para o depósito dos salários do mês de março dos servidores ativos e inativos que recebem acima de R$ 7.500,00.

“Para quem tem conta no Banco do Brasil o dinheiro estará disponível no próximo sábado (20.04). Já para os servidores que tem conta em outros bancos, a liberação será na segunda-feira (22)”, informa a secretária adjunta do Tesouro Estadual, Luciana Rosa.

Serão depositados R$ R$ 57,767 milhões nas contas dos servidores ativos e inativos, o que correspondem a cerca de 10 por cento do restante da folha de pagamento. Assim o governo do Estado quita os relativos aos salários de março.

Na terça-feira da próxima semana (30) será depositada a quarta e última parcela do 13º salário remanescente de 2018, conforme calendário anunciado em janeiro.

O parcelamento do 13º engloba valores dos servidores efetivos aniversariantes dos meses de novembro e dezembro de 2018 e dos servidores comissionados.

Somadas às três parcelas pagas em janeiro, fevereiro e março, o 13º salário remanescente de dezembro somou R$ 127.206.023,59.