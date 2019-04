DA REDAÇÃO



O prefeito de Rondolândia (a 1.068 km de Cuiabá) Agnaldo Rodrigues de Carvalho (PP) foi preso em flagrante na noite de sábado (27), pela Polícia Federal (PF).

Conforme informações preliminares, ele teria sido preso em flagrante recebendo propina da construtora Rondomaq Motterle em frente à Prefeitura da cidade.

A empresa é responsável pela execução de obras no valor de quase R$ 4 milhões no Município. Para a ganhar as licitações, o prefeito exigia 10% do montante, conforme apurou a reportagem.

Agnaldo foi encaminhado para o Presídio Central de Ji-Paraná (RO), cidade próxima a Rondolândia, e aguarda audiência de custódia.

A reportagem conversou com um representante da Rondomaq, que não quis se identificar, mas confirmou a extorsão.

Afastado do cargo

Em fevereiro deste ano, Agnaldo foi afastado da Prefeitura além de ter o bloqueio de bens até o valor de R$ 100 mil. Recentemente, ele conseguiu uma liminar e conseguiu voltar ao cargo.

Agnaldo revelou que sofria pressão constante de vereadores da cidade para pagar o chamado "mensalinho", que seria uma propina em troca de não ter problemas no Legislativo.

Ao Ministério Público Estadual ele disse ter cedido às pressões e pago o “mensalinho”. Segundo ele, os pagamentos não tinham data e nem valores certos, mas que sempre eram entre R$ 800 a R$ 1 mil.

“Fui cassado duas vezes. Na primeira fiquei por 30 dias em 2017. Da segunda vez, foi cinco meses. E quando isso aconteceu pela segunda vez, eu vi que não aguentava mais. Então eu fui ao MPE e falei sobre esses vereadores”, disse o prefeito em entrevista em fevereiro deste ano ao MidiaNews.