DA REDAÇÃO



O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Cuiabá com a Ordem do Mérito Legislativo Cuiabá 300 anos. A solenidade foi realizada na noite de terça-feira (30), no Hotel Fazenda Mato Grosso.

A honraria foi outorgada pelos parlamentares somente neste ano, em comemoração ao tricentenário da capital mato-grossense, a 270 pessoas que tiveram serviços prestados ao município ao longo dos anos. Políticos como o ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, e o ex-governador de Mato Grosso, Julio Campos, assim como juristas, a exemplo a desembargadora Clarice Claudino, também receberam a homenagem.

Em seu discurso, Carvalho lembrou não ter nascido em Mato Grosso e que chegou ao Estado há 39 anos para trabalhar. Hoje, ele acredita que em nenhum outro lugar do mundo se encontra a hospitalidade que existe em Cuiabá.

Tenho muita gratidão por Cuiabá, porque foi aqui que eu escolhi morar, construir minha vida profissional, minha família e minhas relações de amizades

“É uma honra receber esta homenagem. Me apaixonei pela cidade e pelo Estado, tenho esposa, filhas, genros e netas cuiabanos. Se eu pudesse deixar uma palavra do que sinto por essa cidade, seria ‘gratidão’. Tenho muita gratidão por Cuiabá, porque foi aqui que eu escolhi morar, construir minha vida profissional, minha família e minhas relações de amizades”, disse Carvalho, contando ter nascido na cidade de Bauru, no Estado de São Paulo.

Ele também pontuou que a administração estadual se preocupa muito com a capital e seus problemas, como o fechamento do hospital filantrópico Santa Casa de Misericórdia. O chefe da Casa Civil destacou ter aceitado a função para que pudesse ajudar no desafio de reconstruir o Estado, que passa por momento de crise financeira.

“O governador Mauro Mendes está em Brasília, buscando junto ao Governo Federal uma solução para que possamos pôr um fim a esse problema. Ele tem um compromisso com Cuiabá e com a população de Mato Grosso. Este Governo trabalha incansavelmente para reconstruir o Estado e superar as graves dificuldades pelas quais atravessa em todos os setores da administração pública. Vamos reconduzir Mato Grosso para o caminho do desenvolvimento sustentável”, afirmou.

O vereador Dilemário Alencar foi quem prestou a homenagem ao gestor. Para o parlamentar, Carvalho tem serviços prestados pela capital e poderá contribuir ainda mais com a população do Estado.

“Ele tem prestado serviços relevantes a Cuiabá, tanto no setor empresarial, como agora, secretário de Estado. Adotou nossa cidade e, por isso, merece ser homenageado no tricentenário da cidade. Todos os que amam Cuiabá devem ficar muito felizes em receber essa homenagem”, comentou Alencar.

Também receberam a honraria o atual secretário-adjunto de Relações Políticas, Carlos Brito, e a esposa de Carvalho, Monica Carvalho, em nome de seu pai, Gabriel Novis Neves.