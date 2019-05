CAMILA RIBEIRO

O ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD) entrou com um pedido para ter acesso ao conteúdo da delação premiada do ex-secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto.

A petição foi ingressada junto à 7ª Vara Criminal da Capital no último dia 26.

No final do ano passado, a juíza Ana Cristina Mendes recebeu o acordo de colaboração premiada do Permínio. A delação já foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O pedido de Fávaro foi feito porque ele teria sido citado pelo ex-titular da Seduc e a delação está sob sigilo.

Conforme reportagens publicadas na imprensa, Permínio relatou que Fávaro tinha conhecimento do esquema de Caixa 2 operado para obter recursos para a campanha do então candidato ao Governo, Pedro Taques (PSDB), de quem Fávaro foi vice.

O jornal A Gazeta relatou que, segundo Permínio, Fávaro teria levado para Taques uma proposta de um empresário, que queria utilizar o dinheiro devolvido da JBS em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para quitar as dívidas de campanha via Caixa 2.

Além de Permínio, figuram como réus no processo – que Fávaro quer ter acesso - os empresários Alan Ayoub Malouf e Giovani Guizardi e os ex-servidores da Seduc, Fabio Frigeri e Vander dos Reis.

