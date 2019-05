O vice-presidente do PSDB em Mato Grosso, deputado Carlos Avalone

DOUGLAS TRIELLI

DA REDAÇÃO

O vice-presidente do PSDB em Mato Grosso, deputado Carlos Avalone, defendeu que a sigla encontre um nome para disputar a Prefeitura de Cuiabá nas eleições de 2020.

Segundo o tucano, a sigla não está preocupada se o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) irá ou não à reeleição. Ele afirmou que o PSDB já administrou a Capital por diversas vezes e que, por isso, tem tradição.

Um nome deve ser escolhido até o início do próximo ano.

“O partido não pode estar preocupado se outro partido vai ter candidato ou não, se o prefeito é candidato à reeleição ou não. Isso não pode influenciar dentro do PSDB. O PSDB já foi prefeito em Cuiabá com Wilson Santos e Roberto França por duas vezes, com Dante de Oliveira. Já perdeu eleição. Então, o PSDB é protagonista em Cuiabá”, afirmou.

Como um partido que tem uma atuação tão grande em Cuiabá vai ficar preocupado se o prefeito vai ser candidato ou não?

“Como um partido que tem uma atuação tão grande em Cuiabá vai ficar preocupado se o prefeito vai ser candidato ou não? Nós temos que trabalhar uma candidatura própria. O PSDB tem história em Cuiabá. E essa história nos dá credencial para que lancemos candidatura própria”, disse.

Segundo ele, o ex-secretário de Turismo e empresário Luiz Carlos Nigro é o melhor nome do tucanato, mas resiste à possibilidade de entrar na disputa. Outros nomes são estudados, como os vereadores Renivaldo Nascimento e Ricardo Saad.

“O Nigro é um bom nome, mas viabilizar a candidatura é um trabalho do partido, de amadurecimento. Ele demonstrou capacidade administrativa na Secretaria de Turismo. A família dele não está gostando muito desse lançamento de candidatura. Mas o partido também tem outros nomes, como os vereadores. Temos nomes importantes”, disse.

“Eu, como vice-presidente, vou trabalhar muito para que tenhamos uma candidatura própria. Temos nomes importantes. Mas essa discussão é prematura ainda. Estamos no começo de 2019. A eleição será em outubro de 2020. E outros nomes poderão aparecer. Mas o importante é dizer que o PSDB vai trabalhar candidatura própria. Isso é fundamental”, afirmou.

