O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russi (PSB), apresentou durante sessão ordinária, a Indicação nº 1543/2019, que pede a retomada da obra do Centro de Convenções de Barra do Garças.

Essa demanda foi apresentada ao parlamentar pelo vereador Geralmino Alves Rodrigues, o popular Doutor Neto.

A obra teria sido iniciada em 2016, com a ideia de um espaço idealizado para comportar eventos do setor de turismo, cultura e empreendedorismo da agricultura e pecuária. A intenção seria abrigar mais de 2 mil pessoas, com setores divididos entre anfiteatro, salas de multiuso para reuniões, auditório, palco elevado, sanitários, camarim e estacionamento pavimentado.

O vereador informou ainda que o projeto foi desenvolvido em parceria pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Campus Araguaia, que cedeu a área, além da prefeitura municipal, responsável pela viabilização, junto governo do estado. Inicialmente a construção foi orçada em R$ 6 milhões, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Essas obras estão paralisadas, sem motivo aparente. Viemos pedir esse apoio do deputado Max Russi, que tem sido nosso grande parceiro para o desenvolvimento de Barra do Garças e toda a nossa região do Araguaia", afirma Doutor Neto.

No uso da tribuna, o deputado Max Russi exaltou a importância desse Centro de Convenções para o desenvolvimento turístico e econômico da região.

"Com os trabalhos interrompidos há mais de um ano, se faz necessário o término para atender a necessidade dos setores envolvidos e população, e principalmente não deteriorar a obra, que pode resultar no desperdício de verba pública", complementou o parlamentar.