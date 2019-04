DE TERRA NOTICIAS



Não era a maioria dos torcedores que acreditava que o Ajax passaria pela Juventus nas quartas de final da Liga dos Campeões, porém, foi exatamente isso que aconteceu e, em mais um ano, a Velha Senhora ficou sem o título que tanto almeja desde sua última conquista, na temporada 1995/1996. Além da decepção, a equipe também pode sofrer em outro quesito: a precoce saída de Cristiano Ronaldo.

Segundo noticia o jornal italiano La Reppublica, o português não cumprirá o tempo total de seu contrato, que vai até junho de 2022, por conta da eliminação na Champions League e também porque estaria insatisfeito com o plantel de jogadores. Para ele, o elenco precisaria ser mais competitivo. Dessa forma, ele ficaria por mais uma temporada e depois estaria livre no mercado.

Cristiano Ronaldo chegou em Turim em julho do ano passado com contrato válido até 2022. Nesta temporada, o atacante deve levantar a taça do Campeonato Italiano neste final de semana, já que a Juventus está bem à frente do vice-líder Napoli, porém a equipe foi eliminada tanto da Copa da Itália quanto da Liga dos Campeões, sua grande pretensão.

Na Champions, o camisa 7 marcou seis gols, cinco deles na fase de grupos, porém, mesmo tendo aberto o placar contra o Ajax em casa, levou a virada e foi eliminado. Com a queda, a própria Juventus deixa de receber 16 milhões de euros.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/futebol/mercado-da-bola/cristiano-ronaldo-nao-cumprira-contrato-com-a-juventus-diz-jornal,0698a32e0e5f5e2d598930e9649fdbc6vmqdzn94.html