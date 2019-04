de O DIA



O Esporte Interativo acertou nos últimos dias a contratação do ex-árbitro Péricles Bassols como novo comentarista de arbitragem. A informação é do site "Noticias da TV".

Bassols chega para atuar nas partidas do Campeonato Brasileiro e já fara sua estreia na primeira transmissão do torneio na emissora, com a partida entre Palmeiras e Fortaleza.

Ele deve ser apresentado oficialmente na segunda-feira, durante o programa "De Placa".

No Brasil, Bassols foi o primeiro árbitro a apitar com o auxílio do VAR.

Já atuou em jogos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Eliminatórias e Campeonatos Estaduais, além de ter sido filiado à Fifa por sete anos.

