de O DIA



O Flamengo foi campeão estadual com muita sobra, mas não desistiu de buscar reforços no mercado nacional e internacional.

Depois das contratações milionárias de Rodrigo Caio, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, a diretoria rubro-negra pode buscar o chileno Charles Aránguiz no Bayer Leverkusen, da Alemanha. A informação é do jornal chileno 'La Nación'.

A publicação foca no interesse do Internacional de Porto Alegre em Aránguiz, novela que vem se arrastando há uma semana. Aránguiz atuou no Colorado entre 2015 e 2016, mas não vingou, e se transferiu para o Bayer Leverkusen.

Segundo o 'La Nación', o Flamengo está na corrida pelo jogador, que tem contrato com o Luverkusen até o meio do ano. O time do ex-vascaíno Paulinho, vai mal nesta temporada e é o sétimo colocado do Campeonato Alemão.

Charles Aránguiz é pivô de uma polêmica recente em seu países. Ele e o jogador Leo Valencia, do Botafogo, foram fotografados ao lado dos chefes dos 'Risas', uma das facções criminosas mais violentas do Chile.

Segundo a investigação de uma emissora de televisão, Valencia, inclusive, deu camisas do clube carioca a alguns membros do bando.

Fonte https://odia.ig.com.br/esporte/flamengo/2019/04/5636160-flamengo-esta-de-olho-em-craque-chileno-que-joga-no-futebol-alemao.html#foto=1