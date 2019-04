de O DIA



Vanderlei Luxemburgo, atualmente sem clube, participou do programa 'Futebol na Veia' da 'ESPN Brasil' e se defendeu afirmando não ser um treinador com ideias e estilo ultrapassado, como chamou o comentarista da emissora, Mauro Cezar Pereira. Luxa aproveitou a oportunidade e convidou o jornalista para um debate.

"Eu proponho esse debate. Mas eu acho que tem coisa boa no Brasil. Você pode não gostar do Luxemburgo, do Felipão, mas são vencedores. Então, parece perseguição. Ele (Mauro) me bate todo dia.

Eu estou até calejado. Então eu estou aqui no local de trabalho dele, propondo um debate para saber o que ele acha ultrapassado, o que ele acha velho e eu gostaria de falar sobre futebol, sobre a experiência e como ela me deixou mais preparado para o futebol.

Um programa como esse aqui, sem briga, com perguntas boas, respostas, um tempo legal, para ouvirmos as ideias", propôs Luxemburgo.

Mauro Cezar foi ao ar mais tarde naquele mesmo dia, no programa 'Linha de Passe', e disse aceitar o debate, desde que forma civilizada.

"Sobre seu desafio para o debate, o seu assessor tem o meu contato. Ele pode me ligar que eu não vou receber ele mal, com palavrões, de forma nenhuma. Vamos conversar civilizadamente, desde que você seja capaz de fazer", disse o comentarista.

Fonte https://odia.ig.com.br/esporte/2019/04/5636397-apos-ser-chamado-de-ultrapassado--luxa-convida-mauro-cezar-para-um-debate.html