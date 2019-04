DE TERRA NOTICIAS



O Atlético-MG vai continuar sua saga para contratar um treinador. Rogério Ceni disse não ao clube mineiro e vai continuar no comando do Fortaleza. O Atlético-MG não chegou a formalizar uma proposta oficial a Ceni, como disse o diretor de futebol alvinegro, Rui Costa. Entretanto, houve uma conversa entre o time mineiro e o treinador do time cearense, recém-campeão estadual.

Desta conversa, Rogério resolveu disputar a Série A do Brasileiro pelo Fortaleza, encerrando assim a possibilidade do Atlético-MG contar com o ex-goleiro e ídolo do São Paulo. Rogério está no Fortaleza desde 2018, levando o clube de volta à primeira divisão do Brasileiro, conquistando o título da Série B.

Dois motivos em especial fizeram Ceni declinar da ideia de vir para o Atlético-MG: ter de iniciar um trabalho em um clube novo, ainda mais numa crise profunda dentro e fora de campo. O outro porém do treinador é a saúde do seu pai, que está frágil e o ambiente mais tranquilo do Fortaleza é mais propício para se dedicar a auxiliar o familiar, mesmo à distância.

A permanência de Rogério no Fortaleza ganhou mais força durante o jogo do Atlético-MG pela Libertadores, contra o Nacional-URU, duelo que confirmou a eliminação do time mineiro da competição.

Ceni estava jogando tênis durante o jogo, reforçando que não havia contatos diretos com o treinador, nem ele estava atento ao possível novo clube.

O técnico também havia marcado um treino da equipe às 16h desta quarta-feira, no CT do Leão. E, se houvesse algum acordo, Rogério teria comunicado à direção do Fortaleza, o que não aconteceu.

A expectativa do Atlético-MG com o próximo treinador pode ser um entrave para a busca de um profissional para o clube. O time está em busca de se reafirmar no cenário nacional e o próximo treinador provavelmente vai ser cobrado para que leve o clube pelo menos à próxima Libertadores da América.

Rogério comentou sobre o interesse do Atlético-MG, demonstrando satisfação pela sondagem, mas reforçou que é treinador do Fortaleza: "sou treinador do Fortaleza. Não posso dizer o que não aconteceu (sobre ligação do Atlético). Fico contente que uma grande equipe do futebol brasileiro tenha interesse no meu trabalho.

Não abriria nenhuma conversa. Meu foco no momento é o Fortaleza. Não tenho nenhuma ligação no telefone", disse o técnico, em entrevista à TV Verde Mares logo após vencer o Cearense, no último domingo.

Ceni pode aumentar sua galeria de troféus no Fortaleza. Ele está na semifinal da Copa do Nordeste, contra o Santa Cruz, e disputará a vaga para a final com o time pernambucano no dia 9 de maio.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/rogerio-ceni-recusa-convite-do-atletico-mg-e-segue-no-fortaleza,c589b4f457d82d42693c677c1e714ffevb2pq2rc.html