Mick Schumacher pode perder outro teste da Ferrari, depois de estrear pela equipe nos testes pós-corrida no Bahrein no início deste mês.

Schumacher impressionou muitos da Ferrari, que fez comparações entre ele e seu pai, Michael.

No entanto, apesar da impressão positiva que ele deixou, Schumacher pode perder outro teste com a equipe, em favor do também piloto da Ferrari Academy, Callum Illot.

Illot, que também está competindo na Fórmula 2 nesta temporada, fez sua estreia nos testes de F1 no mesmo teste no Bahrein, com a Alfa Romeo.

Mattia Binotto, diretor da Ferrari, afirmou que, embora o teste tenha sido positivo para Mick, a equipe italiana poderia tentar colocar Illot no carro durante o próximo teste.

“Mick, que recebemos na academia em janeiro, e Callum, que está conosco desde 2017, certamente estão se desenvolvendo como pilotos, e estou convencido de que testar o SF90 nos testes do Bahrein e Barcelona, pode ser muito útil nesta fase de suas carreiras”, disse ele à Autosprint.

