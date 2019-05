do Terra noticias



Neymar vem colecionando muitas polêmica fora de campo, como a dancinha até o chão no carnaval da Bahia e, mais recentemente, o soco no rosto de um torcedor do Rennes, na final da Copa da França. Casos como esses fizeram muitas pessoas na rede relembrar uma 'profecia' de Renê Simões. Em 2010, Neymar, com 19 anos e defendendo o Santos, descumpriu ordens de Dorival Junior, que treinava a equipe. Renê defendeu Dorival e citou a frase, que é lembrada até hoje.

"Poucas vezes vi alguém tão mal-educado desportivamente. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Está na hora de alguém educar esse rapaz, ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro", disse o treinador, que comandava o Atlético-GO na ocasião.

Nesta semana, em entrevista à Rádio Gaúcha, Renê lamentou que essa frase tenha repercutido dessa forma e, mais do que isso, lamentou que muitas pessoas concordam com ele.

Eu gostaria que todos se voltassem contra mim e eu estivesse totalmente errado. Ao estar totalmente errado, isso quer dizer que ele estaria com um desempenho fantástico, jogando muito bem pela Seleção Brasileira e, talvez, hoje fôssemos campeões mundiais. Isso seria excepcional para quem vive do futebol", disse.

Renê ainda afirmou que Tite tem um problema para resolver em suas mãos e relembrou o caso de Douglas Costa, que não foi convocado em uma ocasião por um caso de indisciplina.

"O Tite está com um grave problema nas mãos dele. O Douglas Costa não foi convocado porque cuspiu. E isso foi ponto decisivo, se não foi ponto principal, mas foi um dos pontos decisivos, segundo entrevistas dele. Então, ele tem um problema sério nas mãos. Qual mensagem vai passar agora?", questionou.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/apos-profecia-rene-simoes-fala-de-problemas-extra-campo-de-neymar,19548b61583a941fc192b9bec368879804git5gh.html