A Red Bull tem utilizado uma suspensão dianteira única desde o início da temporada, em um projeto que apresenta duas pernas separadas em vez da convencional única. Acredita-se que isso ajuda seu desempenho nas curvas e pode dar uma vantagem a eles.

O especialista técnico da Autosport e ex-diretor técnico da Jordan, Stewart e Jaguar, Gary Anderson, explicou por que a equipe faria isso.

“Pode haver duas ou três razões para esse design”, diz Anderson à Autosport. “Em primeiro lugar, à medida que o aro da roda vem para trás, ele fica mais baixo, então isso reduzirá a rigidez nas curvas".

“Em segundo lugar, poderia ser o que é chamado de suspensão multi-link, onde todos os links são independentes. Isso significa que eles podem ser aparafusados através de seus pivôs individuais, para alcançar o efeito desejado.”

“Em terceiro lugar, uma suspensão multi-link também pode ser usada para alterar os ângulos do pino mestre, o que, por sua vez, alterará a cambagem".

“Isso pode ser conseguido com os locais do pivô posicionados de maneira ligeiramente diferentes, na extremidade externa do conjunto superior. Ele também pode oferecer transferência de peso através do eixo com bloqueio de direção variável".

Eu acho que é provavelmente o último, e que a Red Bull está reduzindo cambagem com altos ângulos de direção para aumentar a área de contato do pneu em curvas de baixa velocidade.”

Será interessante ver se outras equipes começam a copiar essa ideia, e se a Red Bull ganhou uma vantagem ao fazer isso.

