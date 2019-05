Do ISTO É



A equipe do Jogo Aberto, que Renata Fan apresenta na Band, está revoltada com a emissora. Tudo por causa de uma verba que foi negada pela diretoria à atração. A quantia custearia a viagem de profissionais para cobrir Melgar x Palmeiras, válido pela Libertadores e realizado no Peru no último dia 25. A emissora argumentou que não tinha dinheiro, mas pagou viagem e hospedagem para executivos em hotéis de luxo de Los Angeles (EUA). As informações são do Notícias da TV.

Os executivos da Band têm viajado ao exterior com frequência para feiras televisivas, como a LA Screenings, que ocorre entre os dias 14 e 24 deste mês. Os revoltados dizem que, se existe verba para enviar executivos aos Estados Unidos, poderia existir também para a produção de conteúdos importantes para a emissora.

Além do Jogo Aberto, as imagens produzidas no Peru seriam aproveitadas em outras atrações da Band.

Além de questionar o motivo do bloqueio da verba, a produção do programa perguntou se os executivos já voltaram de edições anteriores das feiras com algum grande negócio. Diretor de Jornalismo, Fernando Mitre teve de intervir e pedir calma para a equipe, com uma promessa de que em breve receberão investimentos.

O fato ocorreu antes de a Band adquirir alguns direitos de transmissão dos torneios da CBF. Anunciados na quinta (2), o acordo prevê a exibição de Brasileirão Feminino A1 e A2, Copa do Brasil Sub-20, Brasileirão Sub-20, Supercopa do Brasil Sub-20 e Brasileirão de Aspirantes. Os jogos serão mostrados nos fins de semana e a Band pagou um valor baixo para tê-los –na casa dos R$ 3,5 milhões por seis competições.

O Jogo Aberto está no ar desde 2007 e fica na casa dos 3 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Atualmente, nenhum programa fica no ar sem que dê retorno comercial. Não é o caso de Renata Fan: sua atração tem fila de anunciantes e é um dos principais faturamentos da emissora da família Saad

