de O DIA



Após a classificação do Flamengo na Libertadores, Abel Braga desabafou contra as críticas que vem recebendo no comando do Rubro-negro.

Ele discordou da posição de alguns jornalistas e classificou como "imbecil" algumas críticas que vem recebendo.

A declaração incomodou o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira.

"Ele reage assim porque está acostumado aos afagos dos amigos. Não está acostumado a receber críticas.

Aí chama de "imbecil", eu poderia usar palavras piores, mas deixa para ele.

Infelizmente é um técnico que acha bom a atuação que o Flamengo teve contra o Peñarol", afirmou.

Neste domingo, o Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro.

O adversário vai ser a Chapecoense. O confronto acontecerá no Maracanã.