O São Paulo começou nesta quinta-feira a montagem de dois telões no estádio do Morumbi. A instalação tem prazo para terminar em 30 dias, de acordo com a Imply, empresa responsável por produzir os painéis.

Os telões fazem parte das melhorias que o estádio precisa receber para sediar a Copa América. A abertura do torneio será no Morumbi em 14 de junho, no confronto entre Brasil e Bolívia. Os telões ficarão nas arquibancadas centrais do estádio. Eles terão 20,16 metros de largura por 7,68 metros de altura, com resolução P10 – pixels de 10mm.

“O projeto visa a atender as expectativas dos nossos torcedores, de impressionar a todos positivamente. O mais importante é a modernização do estádio por meio de uma tecnologia visível para todos.

O que nos levou a escolher a tecnologia da Imply foi o preço competitivo, aliado à experiência, capacitação técnica e tecnologia de ponta. Outro ponto que nos surpreendeu foi a organização dos processos fabris”, afirmou o diretor de infraestrutura do São Paulo, Eduardo Rebouças.

Antes dos telões, o Morumbi recebeu outras melhorias recentemente, como a troca de refletores e modernização dos vestiários. Além disso, um túnel atrás de um dos gols foi aberto para as duas equipes entrarem juntas no gramado.

O São Paulo ainda deve fazer mais dois jogos no Morumbi antes de deixar o estádio à disposição da Conmebol. Em 19 de maio, a equipe recebe o Bahia, pelo Brasileirão. Já no dia 22, o adversário novamente será o Bahia, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

