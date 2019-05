do TERRA NOTICIAS



Em um evento em São Paulo para lançar sua marca de cachaça, Vanderlei Luxemburgo aproveitou para falar do seu mais novo desafio: ser o técnico do Vasco no Brasileirão. O último trabalho do experiente treinador foi no Sport, clube que o demitiu em outubro de 2017. Em entrevista ao canal ESPN, Luxa revelou o que o motivou a aceitar o convite. "O Vasco. É um gigante, mas um gigante adormecido.

Eu recebi o convite do Vasco e olhei a representatividade do Vasco no futebol brasileiro. Acredito que é a maior oportunidade da minha carreira, já perto do fim, de fazer um grande trabalho. É a possibilidade de resgatar a autoestima do torcedor e do clube."

No Rio, Luxemburgo trabalhou nos quatro grandes da capital. Como jogador, defendeu Flamengo, onde também foi treinador, e Botafogo, clube pelo qual se aposentou em 1980. No Fluminense, foi o técnico em duas ocasiões. Já no Vasco, Vanderlei espera que a segunda passagem seja a última da carreira à beira do gramado.

Tomara que seja o último clube da minha carreira. Se tudo sair como o planejado, se a torcida, a diretoria abraçarem, se o projeto funcionar, eu posso encerrar minha carreira do jeito que eu imaginei: 'o Luxemburgo passou por maus momentos, mas ele é um grande treinador'. Então é uma possibilidade legal para os dois lados, acredito que o Vasco também aposte em mim."

Embora ainda não tenha comandado o primeiro treino do elenco vascaíno, Vanderlei Luxemburgo garantiu que o trabalho já começou. O técnico vai encontrar o grupo no hotel em São Paulo, antes da partida contra o Santos, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu já estou trabalhando. Mandei o Copertino me passar todas as informações do Vasco. Vi o jogo do Santos. Vou jantar com os jogadores, vou para a palestra. Se faltar algo, vou falar, mas quem manda é o menino Valadares. Mas quem me conhece sabe que vou dar pitaco (risos)."

Santos e Vasco se enfrentam neste domingo, a partir das 16h, no Pacaembu. O time paulista está invicto, com duas vitórias e um empate. Já o clube carioca ainda não venceu na competição e é o lanterna, com duas derrotas e um empate.

