de O DIA



O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não ficou nada contente com a mudança de data no confronto contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Neste sábado, após o anúncio da CBF, o dirigente foi ao Twitter e ironizou a decisão. “Parabéns à CBF! Está contribuindo muito bem com a imagem da competição.

Essa alteração de data, fará o Flamengo perder uns cinco ou seis jogadores”, escreveu.

A irritação de Braz é por conta da Data Fifa, marcada para acontecer entre os dias 3 e 11 de junho.

Com a partida sendo realizada no dia 6, a tendência é que o Flamengo não tenha nomes como Gustavo Cuéllar, Piris da Motta e De Arrascaeta, convocados para as seleções de Colômbia, Paraguai e Uruguai, respectivamente, à disposição para o duelo decisivo.

Fonte https://odia.ig.com.br/esporte/flamengo/2019/05/5641556-dirigente-do-flamengo-ironiza-mudanca-feita-pela-cbf-em-data-da-copa-do-brasil.html