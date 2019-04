de O DIA



Acusado de integrar o esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral, o ex-procurador-geral de Justiça Claudio Soares Lopes não pode sequer entrar no prédio do Ministério Público, mas recebe o salário de R$ 35.462,22.

Bela remuneração para quem não pode trabalhar.

Fonte https://justicaecidadania.odia.ig.com.br/colunas/justica-e-cidadania/2019/04/5636314-acusado-de-integrar-esquema-de-corrupcao-no-mp-continua-recebendo-salario.html