O desembargador Rondon Bassil Dower Filho, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, se declarou suspeito para julgar a ação proveniente da segunda fase da Operação Bereré.

A segunda fase da operação, denominada Bônus, investiga um grupo acusado de ter desviado R$ 30 milhões do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT).

Os fatos vieram à tona a partir de colaborações premiadas de Teodoro Moreira Lopes, o “Dóia”, indicado por Mauro Savi para a presidência do Detran-MT.

Na decisão, desta segunda-feira (22), Bassil justifica que um advogado que atua na defesa de um dos réus da ação é parente de sua esposa.

“Considerando que o patrono de um dos denunciados nos autos da Ação Penal tem vínculo de parentesco com a minha esposa, declaro, [...] minha suspeição para relatar esta demanda”, disse o magistrado.

Com a suspeição, o processo foi novamente sorteado e está nas mãos do desembargador Paulo da Cunha.

Esta é a segunda vez que o caso troca de relator. Anteriormente, quando o ainda tramitava no Pleno do Tribunal de Justiça, o caso estava sob relatoria do desembargador José Zuquim Nogueira.

Com a transferência da ação para o órgão especial, o caso passou para as mãos de Bassil. O Órgão Especial é competente para julgar suspeitos com foro por prerrogativa de função.

São alvos da operação o deputado estadual Mauro Savi (DEM), o ex-secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, e o irmão dele, o advogado Pedro Jorge Taques. Há, ainda o empresário José Kobori, ex-diretor-presidente da empresa EIG Mercados, além de Claudemir Pereira dos Santos e Roque Anildo Reinheimer, proprietários da Santos Treinamento.

Eles ficaram presos por quase três meses no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC). O primeiro a ser solto foi o empresário José Kobori por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os demais conseguiram liberdade por decisão da maioria do Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no dia 23 de agosto de 2018.

O esquema

De acordo com as investigações, entre os meses de julho e agosto do ano de 2009, quando "Dóia" ocupava o cargo de presidente do Detran, foi convocado para uma reunião no gabinete do deputado Mauro Savi. No local estavam presentes, além do parlamentar, Marcelo da Costa e Silva e Roque Anildo Reinheimer, ambos investigados no caso.

Na ocasião, Marcelo Silva e Roque Anildo teriam oferecido a Dóia a execução da atividade de registro junto ao Detran dos contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de domínio ou de penhor dizendo que apresentariam ao então presidente da EIG Mercados.

Conforme o MPE, a empresa se oferecia a formular um contrato administrativo com o Detran para prestar o serviço de registro de contratos na autarquia de trânsito. Na oportunidade, um dos sócios da empresa, a fim de garantir a prestação de serviços, teria se comprometido a repassar o valor equivalente ao pagamento de um mês às campanhas eleitorais do deputado Mauro Savi e do então governador Silval Barbosa.

Os promotores dizem que a promessa teria sido cumprida no valor de R$ 750 mil para cada um dos candidatos, logo após a assinatura do contrato.

Para que a empresa fosse a vencedora do edital, na época o antigo presidente do Detran determinou que a comissão de licitações do órgão confeccionasse o edital de licitação nos mesmos moldes que a empresa FDL Fidúcia - hoje EIG Mercados - já havia vencido no Piauí. Desde então, segundo as investigações, a empresa é responsável pelo pagamento de propinas à organização criminosa.

Consta nas investigações que, após a assinatura do contrato administrativo, "Mauro Savi, Claudemir Pereira dos Santos, Teodoro Lopes e outros investigados se organizaram a fim de garantir a continuidade do contrato, formando uma rede de proteção em troca do recebimento de vantagens pecuniárias da parte da FDL, propina na ordem de 30% (trinta por cento) do valor recebido pela FDL do Detran repassados por intermédio de empresas fantasmas que foram criadas em nome dos integrantes da rede de proteção do contrato".

"Esquema que teve continuidade com a mudança de Governo e a participação de Paulo César Zamar Taques e seu irmão Pedro Jorge Zamar Taques", afirmou a Promotoria.

O MPE afirmou que no ano de 2015 - quando Silval da Barbosa deu lugar a Pedro Taques -, Paulo Taques e Pedro Zamar Taques - primos do governador - apropriaram-se do esquema de recebimentos, com ajuda de José Kobori.

Em depoimento colhido com um dos proprietários da empresa EIG Mercados Ltda, foi revelado ao MPE que, após acertar os pagamentos com a antiga gestão Silval Barbosa, a EIG Mercados contratou Valter Kobori como CEO (Chief Executive Officer). Desde então, seria ele a pessoa responsável por receber pessoalmente a propina sob título de bônus pelos serviços pessoais prestados à empresa e repassá-la a Paulo Taques.

Segundo o depoimento, as negociações foram feitas antes mesmo do resultado das eleições de 2014, ocasião em que José Kobori já havia combinado com Paulo Cesar Zamar Taques o auxílio para manutenção do esquema.

