Polícia usa câmeras de segurança para tentar identificar as placas do veículo usado pelos atiradores

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

A Polícia Civil identificou o modelo do carro dos suspeitos de matar José Denipote, de 62 anos, e Olavo Teodoro Ferreira, de 71 anos, em uma propriedade rural do município de Alto Araguaia (a 415 km de Cuiabá).

De acordo com o delegado Fernando Fleury, pelo menos dois atiradores estariam envolvidos na morte das vítimas.

Imagens de câmeras de segurança localizadas no perímetro urbano da cidade serão encaminhadas para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para tentar identificar as placas do veículo.

A linha de investigação, assim como o modelo do carro usado, não foram informados. Segundo Fleury, a divulgação dos dados pode atrapalhar as investigações.

As famílias das vítimas estão em contato com a Polícia Civil de São Paulo. Os corpos de José Denipote e Teobaldo Ferreira foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá), onde passaram por necropsia nesta terça-feira (16).

De acordo com testemunhas, eles teriam sofrido uma emboscada. Olavo é herdeiro de uma área de 5.793 hectares, conhecida como Fazenda Sucuri. Ele estaria em disputa judicial com mais seis pessoas para tomar posse do local.

Ele teria ido até um sindicato rural na companhia de José, que é agrimensor, para obterem informações sobre o valor de arrendamento das terras para uma empresa de celulose.

As vítimas teriam sido abordadas e mortas quando estavam saindo do sindicato, em uma estrada vicinal. Eles estavam a caminho da casa do presidente do sindicato.

