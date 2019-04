DA REDAÇÃO



A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar furto de equipamentos da Santa Casa da Misericórdia.

A apuração será realizada de Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Capital.

O inquérito foi aberto com base em notícias divulgadas na imprensa.

O delegado titular da Derf Fabiano Pitóscia informou que a Santa Casa não fez comunicação formal do furto, por meio de registro de boletim de ocorrência, mas diante da notícia crime foi baixada portaria de instauração do inquérito policial, na tarde de segunda-feira (22).

Em postagem na rede social, o diretor da instituição, Luiz Felipe Saboia, relatou o sumiço de equipamentos no centro radiológico da unidade de saúde. Ele será chamado na Delegacia para prestar informações no inquérito.

Uma equipe policial já foi designada para iniciar os levantamentos da apuração.

"Dia 23.04.19 vou inspecionar o Centro Cirúrgico. Existem denúncias de rapinagem no Centro Cirúrgico, principalmente em nossas preciosas caixas cirúrgicas. No Centro Radiológico sumiram os equipamentos, tomográfo, raio-x, mesas radiológicas, etc. Está limpo, isto é, sem equipamentos", escreveu Saboia no Facebook.