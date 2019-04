BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

Um homem de 47 anos, identificado como Zeloir Pinheiro da Silva, foi assassinado com 15 facadas nesta segunda-feira (22), no Distrito de Espigão do Leste, no município de São Félix do Araguaia (a 1.072 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi identificado pelas iniciais L.S.A., de 50 anos. Ele teria forçado a enteada, de 15 anos, a levá-lo até onde a mãe dela estava.

Armado com uma faca, o homem forçou a entrada na casa onde a ex-mulher estava e foi até o quarto.

No cômodo, o suspeito encontrou Zeloir deitado na cama. Em um ataque de ciúmes, ele golpeou a vítima 15 vezes na região do peito. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Os policiais realizaram rondas pela região, mas o criminoso não foi localizado.

O homicídio é investigado pela Polícia Civil.