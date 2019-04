Droga e defensivo agrícola estavam escondidos dentro do forro da casa

DA REDAÇÃO



Policiais militares e civis realizaram a prisão de quatro pessoas, nesta quarta-feira (24), em Lucas do Rio Verde (a 354 quilômetros de Cuiabá), no bairro Parque das Américas, sob acusação de tráfico de drogas e receptação.

No local foram presos G.A.V., 18 anos, G.F.B.L., 18 anos, D.S.K., 20 anos e A.J.A., 23 anos, e apreendidos sete aparelhos celulares, um tablete e porções de maconha, 57 litros de agrotóxicos, bebida alcoólica e aparelhos eletrônicos e narguilé.

A ação conjunta foi desencadeada depois de informações que na residência acontecia comércio de entorpecente, além do uso de bebida alcoólica e narguilé por menores. Na residência e com autorização do proprietário foi realizada a vistoria.

De imediato foram localizadas porções de maconha prontas para venda. Em um dos quartos foram encontrados dentro do forro o tablete de maconha e os agrotóxicos. Todos foram encaminhados à delegacia.