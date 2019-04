JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher identificada como Dilma Maria Ribeiro, de 50 anos, foi morta a facadas neste domingo (28), em Cáceres (a 220 km de Cuiabá). O principal suspeito de cometer o crime é o ex-marido da vítima, que não foi encontrado pela Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, o assassinato aconteceu por volta das 9h. O corpo de Dilma foi encontrado pela filha dela, na porta da casa do suspeito.

Segundo a jovem, a mãe recebeu a ligação de seu pai, com quem tem outros quatro filhos, para que ela fosse até local receber o dinheiro da pensão.

A vítima teria avisado que iria à casa do ex, mas como ela demorou para voltar, a filha decidiu ir até a casa do pai e a encontrou caída no chão, ensanguentada.

A Polícia Militar foi acionada, fez rondas, mas não encontrou o suspeito.

A filha de Dilma contou que a mulher estava separada de seu pai há cerca de um ano. Ela relatou que o suspeito era violento e agredia constantemente a mãe enquanto estavam juntos.

A Polícia Civil está investigando o caso.