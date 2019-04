DA REDAÇÃO



Um grupo envolvido em roubos em propriedade rurais em comunidades isoladas foi desarticulado durante ação da Polícia Civil, no final de semana.

O trabalho da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG) resultou na detenção de quatro integrantes do grupo, sendo três deles menores de idade, além da recuperação de uma caminhonete roubada e apreensão de uma motocicleta que dava apoio aos criminosos.

A ação culminou na prisão em flagrante de A.L.M.S. e na apreensão de três menores entre 16 e 17 anos. Uma das detidas é uma garota. Os suspeitos responderão por roubo majorado e associação criminosa. O único maior de idade do grupo também responderá por corrupção de menores.

As investigações iniciaram na sexta-feira (26), quando a equipe da Derf-VG recebeu informações sobre um roubo no Assentamento Água Sul, em Nossa Senhora do Livramento, em que criminosos armados invadiram a propriedade das vítimas.

Na ocasião, os assaltantes armados renderam um casal de idosos, agindo com extrema violência, chegando a amarrar e a agredir fisicamente as vítimas.

Na ação, foram levados vários objetos da residência, além de um Renault Oroch das vítimas. Dias antes, em 22 de abril, o mesmo casal foi vítima de outro assalto na propriedade, praticado com o mesmo modo de ação.

Com base nas informações, os policiais da Derf-VG prosseguiram com as diligências conseguindo informações de que os envolvidos no roubo eram moradores do Bairro São Mateus, em Várzea Grande, que se associaram para cometer roubos na região rural.

Os policiais receberam informações que o grupo estava negociando o Renault Oroch, que seria levado para um sítio, próximo a BR-070, e passaram a monitorar a região, conseguindo realizar a abordagem do suspeito A.L.M.S. e da menor. Além do veículo denunciado, os policiais também apreenderam uma motocicleta que dava apoio a ação.

Questionados, os suspeitos confessaram a atuação no crime e disseram que receberiam R$ 500 para entregar o veículo para uma pessoa que estava na espera nas proximidades. Em continuidade as diligências, os investigadores seguira para o endereço onde os suspeitos buscaram o veículo, conseguindo apreender um menor em flagrante.

Perguntado sobre o roubo, ele confessou ter participado do crime junto a comparsas, indicando o nome do adolescente do outro menor, como outro envolvido no assalto. Diante das informações, os policiais realizaram a apreensão do menor que é conhecido no meio policial, uma vez que é contumaz na prática de roubos e seria o mentor intelectual do crime.

Todos os envolvidos foram conduzidos a Derf-VG, onde foram interrogados pelo delegado Afonso Monteiro da Silva Junior. O maior e um dos menores foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo.

"A desarticulação do grupo merece destaque, uma vez que os suspeitos estavam agindo com frequência, notadamente em regiões isoladas a exemplo dessas comunidades rurais”, disse o delegado.